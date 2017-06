'Horrorlift' houdt ouderen aan huis gekluisterd

VideoEen ware ‘horrorlift’ drijft de overwegend oudere bewoners van een appartementencomplex in ’s-Gravendeel in de Hoekse Waard tot wanhoop. Keer op keer blijft de lift hangen, terwijl het voor de vele bewoners, die slecht ter been zijn, de enige manier is om beneden te komen.

De 86-jarige Henny Brox, die op de tweede en hoogste verdieping woont, zat de laatste twee weken al vier keer opgesloten in de lift met haar hondje Layla. Het duurde soms een uur voordat de monteur of de brandweer haar kon bevrijden. Dinsdag was het opnieuw raak toen ze haar hondje wilde uitlaten. Op de begane grond weigerden de deuren dienst.

Badend in het zweet kwam ze uiteindelijk uit de bloedhete lift, nadat brandweerlieden de deur hadden geforceerd. ,,Het werd steeds warmer'', zegt mevrouw Brox. ,,Ik raak gelukkig niet snel in paniek, maar ik was wel drijfnat van het zweet. Het lijkt wel of die lift mij moet hebben. Ik durf er haast niet meer in, maar ik moet wel, omdat de hond moet worden uitgelaten.''

Brox is niet het enige slachtoffer. Ook haar buurman en een aantal andere bewoners van de 36 huurappartementen aan de Hekelstraat hebben er al in vastgezeten, onder wie Jennie Hofstede. ,,Meer dan 80 procent van de bewoners is slecht ter been'', zegt zij. ,,Het is een enorm probleem.''

Vorig jaar kampte de lift ook al met defecten. HW Wonen verving de kabels, maar sinds enkele weken is het weer helemaal mis met de lift. Bewoners wijzen onder meer op de huidige renovatiewerkzaamheden. ,,Alle materialen en puin worden met dezelfde lift verplaatst'', zegt bewoner Johan Giezen, die dinsdag 112 belde toen Brox weer vast zat.

Op Brox' verdieping is een man overleden. Gisteren was de uitvaart, maar het was onduidelijk of de kist met de lift naar beneden zou kunnen. Brox: ,,En een mevrouw die hier woont, wil heel graag naar de dienst, maar zonder lift gaat dat niet. Dat vind ik heel erg.''

Emoties lopen op

Monteurs van het bedrijf Otis gingen gisteren aan het werk. De tientallen ouderen, van wie het leeuwendeel moeizaam loopt, waren de hele dag aangewezen op de trap. ,,Ik ga stapje voor stapje naar beneden'', zegt Brox. De emoties onder de bewoners van de huurappartementen lopen hoog op. HW Wonen doet te weinig, vinden zij.,,Hulpdiensten kunnen niet eens met een brancard naar boven of beneden. Dat kan levens kosten'', zegt Giezen. ,,HW Wonen had allang een noodlift kunnen regelen en een boodschappen- en uitlaatservice kunnen organiseren. Om deze problemen te voorkomen, moet er een extra lift bij in dit complex. Alle ouderen zijn er afhankelijk van.''

Volgens een woordvoerder van HW Wonen kampt de lift al sinds 11 juni herhaaldelijk met storingen. ,,Afgelopen zondag zijn daarom de deurautomaten vervangen'', zegt ze. ,,Bij de storing van dinsdag is schade ontstaan doordat de brandweer de deuren heeft ontzet. We beseffen dat het heel vervelend is voor de bewoners. We hebben per brief geïnformeerd.''

Hoge kosten

Volgens haar is de lift ‘goed en veilig’. ,,Maar als er een kruiwagen of rollator tegen de liftdeuren botst, kunnen die ontregeld raken. We hebben ervoor gekozen om geen noodvoorziening aan te leggen, vanwege de hoge kosten en omdat de verwachting is dat de lift snel kan worden gerepareerd.''