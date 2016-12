'Houd je hoofd koel'

Hij peinst om wat gebeurde bij Rotterdamse informatieavonden over vluchtelingen; burgemeester Aboutaleb kreeg de huid vol gescholden in de Beverwaard, wethouder Schneider moest wegsnellen voor Hoogvlieters. ,,Word je gelukkig van de angst voor een ander? Nee. Heeft iemand baat bij jouw geweld? Nee. Denk na, in plaats van af te keuren!"



Lama Jigmé vergelijkt de angst voor vreemdelingen met de angst om te worden verlaten door je partner. ,,Je bent bang iets vertrouwds te verliezen. Als je je geliefde betrapt op vreemdgaan, dan heb je grond voor die angst. Vaker ontbreekt dit bewijs, dan komt de angst voort uit je eigen onzekerheid. Dat is geen goede basis voor conclusies."



Immigratiedienst

Hij geeft een voorbeeld van afkeuring die was gebaseerd op foute aannames. ,,Toen ik naar Nederland kwam, vroegen medewerkers van de immigratiedienst of mijn ouders getrouwd waren. Ja, zei ik. Ze werden boos en noemden mij een leugenaar. Toen bleek dat Nederlandse echtgenoten meestal dezelfde achternaam hebben, in Tibet niet. Een vormverschil in de bezegeling van liefde maakte mij verdacht. Maar ben ik fout omdat de gewoontes hier anders zijn?"



Hij besluit zijn betoog: ,,Geef vluchtelingen en jezelf de kans om elkaar te begrijpen. Uiteindelijk zitten verschillen enkel aan de buitenkant. Aan de binnenkant zijn we allemaal hetzelfde: mens. We zijn gelijk en hebben allemaal evenveel recht op vrede."