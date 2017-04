Houden van een kind dat niet van jou kan houden

Vriendinnen

Dat de rest van de wereld haar meisje nog niet altijd begrijpt, doet pijn. ,,Geen enkel kind wordt 's morgens wakker met het voornemen de dag te verpesten. Mijn kind wil óók geaccepteerd worden. Als de woonkamer vol zit met vriendjes van mijn zoon, verlang ik naar meisjesfietsen in de voortuin. Het hoeven er geen tien te zijn, met twee vriendinnen voor Yasmine zou ik al blij zijn."



Nadat haar dochter voor de zoveelste keer van school wisselde, stelde Groenewegen een informatiedocument op voor de nieuwe juf. Dit bleek ook nuttig voor anderen en inmiddels is haar e-book Monster in de Klas ruim 3.500 keer gedownload. Het stimuleerde haar om álle informatie over hechtingsproblematiek te verzamelen.



Ze vliegt de hele wereld rond om te praten met bekende trauma-experts en geeft lezingen over dit onderwerp. Op haar besloten Facebookpagina 'Als hechten niet vanzelf gaat' zoeken bijna 500 vaders, moeders en hulpverleners steun bij elkaar. ,,Er zijn veel meer ouders die denken dat alleen hún zoon of dochter niet van hen houdt, ze denken dat zij de enige zijn die hun kind een snertkind vinden. Zó pijnlijk."



Nog steeds krijgen veel gezinnen niet de juiste hulp, merkt zij. ,,Kinderen met hechtingsproblematiek worden gezien als irritant, maar hun brein is verkeerd geprogrammeerd. Helaas is veel therapie in Nederland enkel gericht op gedrag in plaats van het brein."



Of Yasmine ooit nog volledig kan genezen, is onzeker. ,,Hoe vroeger je erbij bent, hoe meer kans er is dat een getraumatiseerd brein nog goed kan gaan werken. Bij Yasmine zijn we er laat achter gekomen, maar ik wil er niet aan denken wat dit betekent. Ik ben vooral trots op dit lieve meisje, dat zichzelf vaak in de problemen brengt en pijn doet, en ondanks dat alles zó sterk is. Ik hou van haar."