Houten lamp brengt de zon op je muur

Het resulteert in een kubus waarvan de wanden bestaan uit een grafische print die met de lasermachine uit het hout zijn gesneden. ,,We kwamen ineens op het idee om er een lamp in te plaatsen, zodat de print ook dankzij het licht op de muur weerkaatst. Dat gaf een toffe sfeer.'' Na vele complimenten, de lampen deden ze eerst cadeau, besloten ze meer exemplaren te maken.



Online lampenzaak

Om de lampen te promoten bouwde Ghering samen met zijn vriendin Manon van Wees een website. Zij schoot foto's en probeerde via sociale media naamsbekendheid op te bouwen. En voilà, de online lampenzaak werd een jaar geleden een feit. ,,Tijdens onze opleiding leren we onder meer een site te bouwen en te optimaliseren. Ik had nooit gedacht toch nog wat te hebben aan deze studie voor dit bedrijf, maar het komt dus toch goed van pas'', zegt de Rotterdammer.



Ook Manon is verknocht geraakt aan de lasersnijder en maakt er kleine houten kettinkjes mee die ze op hun website verkoopt. De producten van Light in a cube worden ook in een fysieke winkel verkocht, bij Keet Rotterdam. Er wordt gehoopt dat meer winkels volgen. ,,We bouwen het rustig op, want we moeten allebei nog afstuderen'', zegt de student nuchter. Toch staan ze liever te schuren en te lakken in het kleine tuintje van zijn studentenhuis. ,,Het lasersnijden doen we in het stadslab, maar de rest doen we op mijn studentenkamer of in de tuin. We hopen na ons afstuderen een atelier en werkplaats te kunnen vinden. Rotterdam heeft genoeg van dit soort ruimtes.''



Hoewel ze het nu nog even zonder atelier moeten stellen, wordt er hard gewerkt aan uitbreiding van de collectie. Zo heeft Fred ook al een zusje Fiona en broertje Ferdinand. Roland is de nieuwste telg van de familie. ,,Die is vanaf deze week te koop. Het is onze eerste wandlamp. Door het patroon aan de zijkant van de houten lamp maken de lichtstralen een soort zonnestralen op je muur. Die is ook echt vet geworden!''