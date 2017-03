Hovenier uit Berkel wil Ninja Warrior worden

Slechts vijf deelnemers slaagden er in de eerste voorronde in om het hele parcours af te leggen. Daartoe moesten zij hun evenwicht bewaren op een draaiende balk, langs een net klauteren, slingeren naar de overkant en een helling beklimmen. Struijk was met 2 minuten en 20 seconden de snelste van deze aflevering en verzekerde zich daarmee van een plek in de halve finale.



Ninja Warrior is al jaren razend populair in Amerika en is gebaseerd op de Japanse show Sasuke. Wereldwijd zijn er volgens SBS6 slechts tien deelnemers in geslaagd om het parcours volledig af te leggen. In Europa is het zelfs nog niemand gelukt, weet Struijk. Hij gaf zich onmiddellijk op voor het programma, toen hij hoorde dat het naar Nederland kwam. ,,Het leek me altijd al gaaf om mee te doen.''