Hudson's Bay nu echt naar voormalig V&D-pand Rotterdam

Na het faillissement van de V&D duurde het lang voor er nieuws was over het lege pand aan de Hoogstraat, op de kop van de Koopgoot. Onlangs presenteerde een architect een eerste schets van een verbouwde, hagelwitte winkel. Nu is het huurcontract met eigenaar Allianz Real Estate officieel getekend. Het pand telt 23.800 vierkante meter en vijf verdiepingen.

Naast Rotterdam komt de keten ook op korte termijn naar Maastricht en Amsterdam. Net als in de Maasstad krijgt Amsterdam ook een vestiging van Saks Off 5th, een winkel waar merkkleding- en accessoires met fikse kortingen worden verkocht. Die komt in de Kalvertoren in Amsterdam.



Hudson's Bay wil in totaal tot twintig vestigingen openen in ons land en heeft inmiddels zestien locaties bekendgemaakt.