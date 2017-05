Huis als basis om te integreren

Intensief

Ook Fatima en Mazen volgen een intensieve taalcursus. Vier dagen per week krijgen ze 2,5 uur Nederlandse les om hier snel te integreren. De oudste drie kinderen Bayan (11), Mohammad (10) en Rayan (7) gaan naar school. De jongste telg, dochter Bisan (3), gaat vier dagen naar de crèche.



,,De lessen zijn best zwaar'', verzucht Mazen. ,,Nederlands is een moeilijke taal.'' Komende maand doet Mazen zijn eerste examen basis Nederlands. Fatima is nog niet zover. En dan? Eerst verder studeren, zeggen zowel Mazen als Fatima. ,,We doen examen op basisniveau, maar willen beter Nederlands leren.'' Dan wacht Mazen hopelijk een baan.



In Syrië was hij kleermaker, hier wil hij zich graag om laten scholen tot taxichauffeur. Mazen volgt inmiddels weer rijlessen. En dat is flink aanpassen aan het Nederlandse verkeer. ,,Al die verkeersregels hier'', verzucht hij. ,,Lastig.''



Wennen

En dat is niet het enige waar het gezin aan moet wennen. ,,Het weer'', zucht Fatima. En in de supermarkt is het lastig om te zien

of producten halal zijn. ,,Zeker omdat we de taal niet goed spreken.''



Een gebrek aan taalvaardigheid maakt het vooral voor de ouders lastig om zich hier thuis te voelen. Zelfs in hun eigen huis. De drie oudste kinderen zijn het Nederlands inmiddels redelijk machtig. ,,Als ze niet willen dat wij horen wat ze zeggen, stappen ze over op het Nederlands'', lacht Fatima.''



Verder klinkt er vooral lof over Rotterdam en haar inwoners. ,,Mensen zijn heel vriendelijk'', zegt Fatima. ,,Ze glimlachen vaak en groeten ons. We hebben geen vervelende ervaringen.''