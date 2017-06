Huisarrest voor ‘girafferammer’ Nico in Diergaarde Blijdorp

Met de patiënt gaat het al een stuk beter, zegt woordvoerster Constance Alderlieste in een uitgebreide reactie. ,,Banio is gecontroleerd door onze dierenarts en heeft gelukkig alleen wat oppervlakkige wonden, evenals Nico’’, legt ze uit. ,,Onze koedoe heeft doppen op zijn horens om echte prikincidenten waarbij diepe wonden ontstaan te voorkomen. Dat deze doppen werken is hiermee bewezen.’’