'Hulp is nodig voor vergetenen'

In Rotterdam wordt voor die groep een project gerund door zorgorganisatie Antes en woningcorporatie Woonbron, maar het geld dat Antes daarvoor zelf vrijmaakte is op.



,,Gemeente: je bent idioot als je dit niet gewoon financiert", zegt Renske Leijten in een reactie op het verhaal over deze 'vergetenen' dat zaterdag in deze krant verscheen. Ze is geschrokken dat Antes en Woonbron op basis van hun ervaringen in Rotterdam concluderen dat er in het hele land duizenden mensen zonder geld, hulp, (warm) water en elektriciteit leven. ,,Absurd dat je kunt worden afgesloten van licht en water en dat die situatie dan jaren voortduurt. Waarom geven elektriciteits- en waterbedrijven geen seintje aan de gemeente?"



Ook PvdA en GroenLinks zijn geschrokken. PvdA-Kamerlid Marith Volp wil minister Edith Schippers ondervragen over de situatie van de 'vergetenen'. Ze noemt het nieuws 'heel treurig'. ,,Misschien is het zinvol om de Rotterdamse aanpak uit te rollen naar de grote steden of de G-32 (de 32 grootste gemeenten van Nederland)."



GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt dat de gemeente Rotterdam moet ingrijpen. ,,Deze mensen mijden zorg en hebben een stapeling van problemen. Juist als je wil inzetten op preventie, moet je eerder ingrijpen."



Gesprek

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Zorg) zegt graag in gesprek te gaan met Antes over hoe de gemeente dit soort mensen eerder in de zorg kan krijgen. ,,En op welke manier we signalen sneller en beter kunnen oppakken'', laat De Jonge weten via een woordvoerder.



Volgens hem doet Rotterdam er alles aan om te voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen of blijven. De gemeente werkt hiervoor samen met zorg- en welzijnsinstellingen. ,,Zo leggen wij huisbezoeken af bij Rotterdammers van 75 jaar of ouder. Ook werken we samen met corporaties, banken en PostNL. Als bijvoorbeeld de brievenbus lang niet geleegd wordt of meterstanden lange tijd niet doorgegeven worden, kunnen organisaties dat melden.''