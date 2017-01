Hulp voor gezin dat in 'duur krot' woont in Schiedam

Verbaas renoveert met zijn eigen kantoor Wonen Hartje Rotterdam, onderdeel van Kolpa, twee woningen in de jeneverstad. Toen hij het verhaal van Lesniewicz en Ziolkowska las, bedacht hij zich geen moment. ,,Hun situatie is echt te gek voor woorden. Voor zo'n gigantisch bedrag moet je altijd iets goeds kunnen huren. Daar wil ik ze bij helpen. En ik denk dat er nog wel wat vanaf kan.''



De Rotterdammer wil vooral een signaal afgeven richting andere eigenaren. ,,Want helaas is dit geval niet uniek, het komt wel vaker voor. Met name Oost-Europese huurders worden uitgemolken, omdat ze de regeltjes niet kennen.''