Hulp voor vrouw die huisraad uit raam gooide

Ludiek protest tegen ‘slechte’ spoedzorg

20:42 Spijkenisser Willem Heijdacker luidde vandaag, namens bewoners van Voorne-Putten, de noodklok over de spoedzorg op het eiland. Hij deed dat in een Feyenoord-badjas. ,,Voor de huldiging was ik te laat, maar voor het verbeteren van de spoedzorg nog niet.’’