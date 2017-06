Hulpdiensten redden speelse puppy van balkon in Rotterdam

Man ernstig gewond na val van Rotterdams balkon

15:09 Aan de Heemskerkstraat in Rotterdam-Bergpolder is gisteravond een man van drie hoog naar beneden gevallen. Het 36-jarige slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het Erasmus MC gebracht. De man, die te gast was in het appartement, viel toen hij al rokend op het houten balkonhek leunde. Volgens omwonenden was het hek, dat vlak naast de man op de grond viel, totaal verrot.