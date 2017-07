Humanitas sluit verpleeghuis in Rotterdam-Oosterflank

In het wooncomplex in Prins Alexander wonen nog circa 80 mensen, onder wie ook dementerende ouderen. De betrokkenen bewoners en mantelzorgers zijn vorige week ingelicht over de plannen. Het besluit om het verouderde tehuis uit eind jaren tachtig te sluiten, is twee maanden geleden genomen, zegt Humanitas. Familieleden van bewoners klagen over gebrekkige communicatie. ,,De impact is groot, kwetsbare mensen moeten verkassen. Daar zitten mensen bij tussen de 70 en 105 jaar. Mijn schoonmoeder is 94 jaar, die had gedacht dat dit haar eindstation zou zijn’’, klaagt Ivonne Valkhoff.

Volgens Humanitas was het niet meer mogelijk om in Oosterflank een verpleegafdeling overeind te houden. ,,We zijn bezig de mensen te verhuizen. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk.’’



Bewoners spreken van een sterfhuisconstructie. Leegkomende panden werden niet meer opgevuld. Er staan op dit moment 27 appartementen leeg. ,,De directeur zei dat er tien jaar geleden al gerenoveerd had moeten worden. Ik weet dat Humanitas bemiddelt bij de verhuizing. Er is leegstand in andere complexen van Humanitas zoals Akropolis en Bergweg, maar of dat voor ons haalbaar is? Wij wonen in Oosterflank, om de hoek,’’ aldus Valkhoff.



Deze week werd bekend dat zorginstelling Laurens verpleeghuizen in Ommoord en Sportdorp (IJsselmonde) sluit. Ook staat een vestiging in Barendrecht op de tocht. Volgens Laurens is het door de zorgregels van het rijk niet meer mogelijk kleinere complexen open te houden.