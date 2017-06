Hypotheekvrij wonen in 'n zelfgebouwd Tiny House

Het waait vandaag nogal als Jan-Willem van der Male zijn hoofd buiten de deur steekt. Zijn zelfontworpen en zelfgebouwde Tiny House staat nog bovenop het dak van het Gele Gebouw in Rotterdam Noord. Het is er voor de Rotterdamse Dakendagen opgehesen. Vandaag gaat het huis er weer af en op transport naar Heijplaat. Daar wonen Van der Male (32) en zijn vriendin Noortje Veerman (31) de komende anderhalf jaar.



Waarom kiest iemand ervoor om te gaan wonen in een huis ter grootte van de gemiddelde schuur, zonder centrale verwarming, wifi en waterleiding? ,,Omdat we hypotheekvrij wilden wonen", vertelt Van der Male. ,,En het liefst een eigen huis wilden bouwen op een mooie plek. Die combinatie leek onmogelijk, tot het idee van een Tiny House kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. Toen viel alles op zijn plaats."



,,Ik zag om me heen dat iedereen zichzelf aan het opsluiten was. Als je een huis koopt en een hypotheek hebt, moet je altijd een baan hebben, dertig jaar lang." Van der Male en Veerman spaarden, leenden een klein bedrag van haar ouders - dat ze binnen een jaar terugbetalen - en gingen bouwen. Zeven maanden later was hun huis klaar. ,,Ik moet alleen zorgen dat ik geen schulden maak. Het is een raar idee om in een afbetaald huis te wonen. Het is heerlijk. Ik heb het idee dat ik alles kan laten voor wat het is."



Spullen

En dat Noortje dan haar boeken moest wegdoen, ze in hun schoenenkast maar vier paar kwijt kunnen, ze geen bank hebben om op te hangen en al hun dierbare herinneringen bewaren in één schoenendoos, daar zijn ze inmiddels wel al overheen, vertelt Van der Male. Bij hem ging dat zelfs heel snel. ,,Ik had sowieso al heel weinig spullen. Je wordt kritischer over wat je echt nodig hebt en wat niet. En alles wat je hebt, moet je minstens op twee manieren kunnen gebruiken."



Het huisje is nu bijna af: het water moet nog aangesloten, er moet nog een kast getimmerd. Het Tiny House wekt zijn eigen energie op door zonnepanelen, het water dat ze gebruiken, komt uit de lucht en wordt gefilterd, ze filteren zélf hun afvalwater zodat ze het weer in de grond kunnen laten weglopen. Het enige wat ze nu nog moeten doen is het opgevangen regenwater testen om te kijken of het niet te vervuild is om te drinken.