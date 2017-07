Ibiza aan de Kralingse Plas

De Rotterdamse Jose Muller-Achterberg speelt handig in op deze hype met haar kraam Bylootje waar kleurrijke houten wegwijzers hangen met daarop teksten als Mancave en Ibiza. Met liefde schildert ze er ter plekke je naam op een bord.



Jose is groot fan van het party-eiland en komt er al sinds jaar en dag. ,,Ibiza is gewoon fantastisch, ik kom er een paar keer per jaar. Ik hou van het vrije gevoel dat daar hangt, het is een plek waar je lekker jezelf kan zijn. En nu hebben we eindelijk even zo'n plek in de buurt, ik vind het een fantastisch initiatief van de meiden'', glundert Jose.



Met 'de meiden' bedoelt ze Jamie- Lee Treurniet en Dieudonnee de Voogd. Twee jaar geleden zette het duo de markt op in Rotterdam, omdat ze een festival miste in de stad die zowel voor de ouders als de kids leuk is. En omdat beiden groot fan zijn van Ibiza was het idee voor een hippiemarkt al vrij snel geboren.



Dieudonnee: ,,We hebben allebei kids gekregen en in het weekend wil je gewoon even met je gezin iets leuks doen.''