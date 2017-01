Idealistisch rijden door elektrische auto te delen

Het delen van gewone auto's via GreenWheels, ConnectCar of MyWheels kennen we al. Waarom dan ook niet een elektrische auto delen met je buren?

Dat doet een groepje bewoners nu in Rotterdam met de wit-groene auto's van Buurauto. Ze hebben zich aangesloten bij deze landelijke organisatie, die als doel heeft om de elektrische auto bereikbaar te maken voor iedereen. Als je eenmaal kennis hebt gemaakt met elektrisch rijden- zonder uitstoot en geluid- wil je niets anders meer, luidt het credo.

Een elektrische auto is duurder in aanschaf, maar voordeliger in gebruik. ,,Ideaal dus om de elektrische auto te delen met je buren'', zo promoten Johan Janse en Alex van der Woerd van Buurauto hun concept. Beiden hadden ruime ervaring in het gebruik van elektrische auto's voordat ze vorig jaar april in Amersfoort startten met Buurauto.

Volgens de Rotterdamse gebruikers Ariane Lelieveld en Jack van Nes is het idealistisch autorijden. De twee wonen beiden in Blijdorp. Van Nes heeft zijn grote Mazda van de hand gedaan. ,,Sinds september woon ik in Blijdorp. Hier doe ik meer met de fiets. Waarom zou ik een auto voor de deur moeten hebben staan? Ik werk in Dordrecht. Daar ben je met de trein net zo snel als met een auto. Deze Buurauto gebruik ik dus alleen als we een keer de stad uitgaan.''