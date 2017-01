Iedereen is jarig bij Chinees nieuwjaar in Rotterdam

Fenmei groeide zelf op bij haar grootouders in China op het platteland. "Ik herinner van het nieuwjaar vooral de vrolijkheid en gezelligheid. Het vuurwerk bestond uit rotjes, die mijn zus afstak. Zij is de stoere, ik kijk liever."



Het feest symboliseert voor Chinezen een nieuw begin. "We kregen daarom ook altijd een set nieuwe kleertjes, in het rood, de kleur van geluk en liefde. Kledingwinkels hadden we in het dorp niet, dus alles was zelfgemaakt."

De avond is tegenwoordig ook een moment van terug- en vooruitkijken. "Het is traditie om met elkaar de wensen voor het komende jaar te bespreken. Het is echt een moment van samenzijn en reflectie. En van samen karaoke zingen in de woonkamer!"



Nieuwjaar is de belangrijkste Chinese feestdag en wordt groots gevierd door Chinezen overal ter wereld. Fenmei: "Nieuwjaar vier je altijd met familie. In China ontstaat er in deze tijd massamigratie door alle mensen die terug naar hun familie gaan. Bijna iedereen is zeker tien dagen vrij, alles staat in deze periode even stil."



Het nieuwjaar wordt bijvoorbeeld veel uitgebreider gevierd dan verjaardagen. "Eigenlijk zijn we met nieuwjaar allemaal tegelijk jarig en wordt iedereen een jaar ouder. Chinezen vragen ook zelden hoe oud je bent, het is belangrijker tot welke Chinese dierenriem je behoort."