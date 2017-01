Iedereen is welkom bij de montage van De Hef

Maandenlang leek De Hef in een wit coconnetje te zitten. Alsof een reuzenspin de beroemde oeververbinding over de Koningshaven had ingekapseld en er een soort Rotterdamse variant op Pont Neuf van had gemaakt. Maar nu dit velletje er vanaf is gepeuterd, toont de stalen reus zich weer in al zijn robuuste schoonheid. ,,En de brug is weer fris groen'', zegt projectleider Marcel Walravens.



Dik twee jaar stond de voormalige spoorbrug, ooit verkozen tot Rotterdams mooiste gebouw, er kaaltjes bij. Het val was in november 2014 tussen de twee heftorens vandaan getild en afgevoerd naar de Gustoweg, bij de Merwehaven. Daar werd het 55 meter lange platform gestraald en opnieuw gespoten, nét als de constructie die op Zuid achterbleef.



Gezondheid

Een megaklus die er bijna op zit en relatief soepeltjes verliep. ,,Al snel zagen we dat het staal in vrij goede staat verkeerde'', vertelt Walravens. ,,Logisch, want net als de Willemsbrug is het materiaal behandeld met loodmenie. Da's slecht voor het milieu en slecht voor de gezondheid, maar daar werd destijds niet moeilijk over gedaan. Dat spul zorgde er wél voor dat het bouwwerk goed geconserveerd bleef.''



Het ontmantelen van De Hef was destijds een knalfuif, het terugplaatsen van het 'tussenstuk' wordt op 7 februari eveneens een volksfeest, zo luidt de voorspelling. Nadat dit zo kenmerkende onderdeel van het monument op een ponton vanuit Rotterdam-West is aangevoerd, zal het gevaarte met een drijvende bok van Bonn & Mees op zijn plek worden gezet.



Zeilschip

Dat dit pas nu gebeurt en niet - zoals gepland - twee maanden geleden, komt door het passeren van een reusachtig zeilschip, dat op de werf van Oceanco in Alblasserdam is afgebouwd. Met z'n 60 meter hoge masten zou dit vaartuig niet onder De Hef door kunnen. ,,We hebben het verzoek van het bedrijf ingewilligd. Na de doorvaart van het schip zetten we het val terug.''



En iedereen is welkom bij dit historische moment, waarbij vooral fotografen zich kunnen uitleven. ,,Ja, natuurlijk zijn we trots op dit karwei'', zegt Walravens. ,,Er is zo lang over gesproken om De Hef onder handen te nemen, maar telkens kwam het er niet van. Het is goed om te zien dat zo'n mooi stuk cultureel erfgoed er nu weer tientallen jaren tegen kan.''



Dat wordt dus tribunes plaatsen op het Noordereiland? ,,Nee joh, want we blijven gewoon Rotterdam. Niet lullen maar poetsen.''