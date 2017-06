Iftar-maaltijd verbindt ouderen en moslims

Politie, Directie Veiligheid, wijkteams, vertegenwoordigers van de gemeente en uit het onderwijs en natuurlijk de bewoners van de Grasbuurt in Rotterdam-Ommoord. Iedereen was gisteravond welkom in het Islamitisch Cultureel Centrum Alexander. De moskee opende de deuren om verbinding te maken en wat meer uitleg te geven over het centrum en over het geloof.



,,Er zijn problemen in de wijk”, zegt voorzitter Mohsine Semlali. ,,Wij willen bekijken hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren om die op te lossen. De jeugd die voor de problemen zorgt, komt niet bij ons in de moskee. Maar dat betekent niet dat wij niet kunnen proberen ze te bereiken.”