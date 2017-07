IJsconijn houdt het hoofd koel in de ‘paardenslagerij’ Schiedam

NultienVoor wie met deze hoge temperaturen lekkere verkoeling zoekt, is er IJsconijn in Schie­dam. Een hippe ijssalon voor schepijs, frappucino, milkshake en - voor de liefhebbers van warmte - een vers kopje koffie.

Quote Op drukke dagen staan buurtbewoners gezellig met elkaar en met ons te kletsen Lilian Schell-Van der Maaten Veertig jaar lang zat op de hoek van de Groenelaan en de Visserstraat in Schiedam paardenslagerij Van der Maaten. ,,Maar mijn vader stopte vorig jaar met de zaak en toen kwam het pand leeg te staan’’, vertelt mede-eigenaar van IJsconijn Lilian Schell-Van der Maaten. Samen met Gabi van der Ent en hun beide echtgenoten runt ze de ijszaak. ,,Onze mannen zijn jeugdvrienden en hebben jaren geleden al besloten dat ze samen ooit een bedrijf zouden beginnen. Dit was dé kans om die wens uit te laten komen.’’



Maar wat ga je dan verkopen als je geen van vieren horecaervaring hebt? IJs! Gewoon, omdat ze dat een leuk en veelzijdig product vinden. ,,Maar dat is niet het enige dat we verkopen’’, zegt de slagersdochter. ,,We hebben een uitgebreid assortiment met verschillende koffies van Ketelbinkie, milkshakes en thee.’’

Wisselen

In de compleet verbouwde zaak liggen 24 soorten ijs in de ijskoude bakken. ,,We maken het ijs niet zelf, maar kopen het in bij De IJswinckel. Die maakt alles met verse zuivel en vers fruit, dus een aardbeienijsje smaakt ook echt naar aardbeien. Daarnaast wisselen we elke maand van smaak, om zo voor de mensen die wat vaker komen de variatie erin te houden.’’

Handig is ook dat je bij de zaak het ijs mee naar huis kan nemen. ,,We hebben genoeg klanten die na het eten nog even een bakje ijs komen halen en het thuis opeten. En op een zonnige zomerdag staan er ook bankjes buiten, dus daar is het onder de zonneschermen goed toeven.’’

Hoewel er meerdere ijszaken in de buurt zitten, probeert IJsconijn op eigen wijze uniek te zijn. ,,We onderscheiden ons door middel van een goede combinatie qua inrichting, lekker ijs en gezelligheid. Op drukke dagen staan buurtbewoners gezellig met elkaar en met ons te kletsen, waardoor er een gemoedelijke sfeer in de winkel hangt. Het is leuk dat we ook een soort ontmoetingsplek in de buurt kunnen zijn voor mensen die alleen een kopje koffie met een koek willen nuttigen’’, aldus de eigenares.

Winter

Wat er na het seizoen met de ijswinkel gebeurt, is nog niet bekend. ,,Daar moeten we nog eens goed over nadenken. Misschien dat we in de winter iets anders gaan verkopen of tijdelijk dichtgaan. Dan hebben we mooi de gelegenheid om over nieuwe vestigingen in de omgeving van Schiedam na te denken. Een tweede of zelfs derde IJsconijn zouden we toch wel heel erg graag willen.’’

En die naam, IJsconijn, dat heeft natuurlijk te maken met de vroegere slagerij?