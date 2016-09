IJsselmonde zorgt voor schokgolf

Toekomst

Vandaag velt het Rotterdamse stadsbestuur een oordeel over de toekomst van de tot op het bot verdeelde wijkadviesraad op Zuid, die begin dit jaar al op non-actief werd gezet. Veel smaken zijn er niet meer, zo liet wethouder Joost Eerdmans (gebieden, Leefbaar) de opgetrommelde commissie gisteravond weten. Optie één: opheffing en het gebied schrappen uit de verordening, zoals coalitiepartij CDA bepleit. In tussentijdse verkiezingen voorzien de spelregels niet.



Optie twee: verder onder leiding van een technisch en dus neutrale voorzitter, zonder enige bevoegdheid voor de commissie. De vijftien leden van het gebied IJsselmonde mogen dan niet langer met elkaar door één deur kunnen, ze zijn en blijven wel democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, die daarom niet zomaar op straat kunnen worden gezet.



Bewoners dienen bovendien vertegenwoordigd te worden, aldus D66. De coalitiepartij lijkt gevoelig voor de wanhoopskreet, die de onthutste bewoners de laatste weken steeds vaker slaken: leg het conflict bij, want wij hebben niet alleen de buik vol van het gesteggel, maar ondervinden ook heel veel hinder van de impasse.



Irritatie

Bij gebrek aan een functionerende gebiedscommissie belanden bewonersinitiatieven nu 'op de grote stapel' bij Eerdmans. Gevolg: vertraging en irritatie. Tel daarbij het sluimerende vermoeden van veel bewoners dat zij in IJsselmonde het slachtoffer zijn van 'partijpolitieke spelletjes' en de conclusie is gerechtvaardigd dat de kloof tussen burger en politiek in dit deel van Rotterdam alleen maar groter is geworden.



Dat is volgens veel volgers dan ook de paradox van de onverkwikkelijke botsing van karakters in IJsselmonde. Enerzijds legt het de kwetsbaarheid bloot van het nieuwe bestel, waar veel hoofdrolspelers zich nog altijd gedragen alsof de deelgemeenten nooit zijn opgeheven. Anderzijds toont de strijd op Zuid dat een tussenlaag bittere noodzaak is. Zonder 'schokdempers' voelen bewoners zich hulpeloos in de kou staan.



Het lijdt dan ook geen twijfel of de 'schokgolf IJsselmonde' is van invloed op het onderzoek naar het functioneren van de wijkadviesraden. Die door de raad te bespreken evaluatie verschijnt binnenkort.