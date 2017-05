Hij mag het zeggen, als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD). ,,Misschien keer ik wel met de staart tussen de benen terug'', zegt Jeroen van der Lee met een grimas. Niet dat hij dat verwacht. Integendeel. ,,Mijn vrouw en ik willen al heel lang weg uit Nederland. Dit is het moment. Zo lang duurt het leven niet. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer.''



Zondag lichtte de geboren Rotterdammer zijn partijgenoten in over zijn nakende vertrek bij het PvdD-congres in Doorn. Nu mag iedereen het weten. ,,Nog negen maanden knallen en dan is deze jongen weg. Ik wil naar een warm land, het is mij hier te koud.'' Zowel letterlijk als figuurlijk, erkent Van der Lee (47). ,,Het is niet de hoofdreden om te vertrekken, maar inderdaad: ook van die gure polariserende wind word ik niet vrolijk, nee. Na de raadsverkiezingen van 21 maart zullen de PVV en Denk ook een stevig woordje meeblèren in deze stad. Gezelliger zal het er niet op worden, met al dat gegil en gestook.''



Zijn woning in Rotterdam-Noord gaat volgende week in de verkoop. ,,Ik ben nog niet klaar met politiek, maar nu even wel. Vier jaar geleden deed de partij een klemmend beroep op mij en heb ik onze emigratieplannen noodgedwongen in de ijskast gezet. Nu kiezen mijn vrouw en ik voor onszelf. Mag het?''