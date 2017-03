InterviewZe zette straatintimidatie op de agenda, maar ageerde tevergeefs tegen ‘de haatconferentie van Hamas’, volgende maand in Rotterdam. Woensdag hoopt Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf namens VNL een Kamerzetel te bemachtigen. ,,Wilders is niet realistisch bezig.’’

En of het koud was in Volendam! ,,IJskoud’’, rilt Tanya Hoogwerf, twee dagen na haar campagnebezoek aan het beroemde vissersdorp. Maar ‘de warmte van de mensen’ vergoedde veel, zo niet alles, zo haast de nummer vier op de kandidatenlijst van VoorNederland (VNL) daaraan toe te voegen. ,,Het enthousiasme was overweldigend.’’

In het voetspoor van lijsttrekker Jan Roos, bekend en berucht vanwege zijn roze plopkap bij PowNews, struint Hoogwerf (41) dezer dagen door Nederland. Op zoek naar de kiezer voor wie de oplossingen van Geert Wilders’ PVV te rabiaat zijn en die de VVD van premier Mark Rutte te soft vindt. ,,Wij verkondigen het enige en het ware rechts-liberale geluid’’, zegt de op een na (Denk-leider Tunahan Kuzu) hoogst genoteerde kandidaat uit Rotterdam.

Wie bij haar aanschuift, stuit op een zelfbewuste politica die, met de onafscheidelijke iPad binnen handbereik, op resolute toon haar afkeer laat blijken van ‘alles wat riekt naar islamitisch extremisme’. ,,Ik heb een bloedhekel aan wegkijkers. Aan mensen die maar blijven roepen dat het allemaal wel meevalt. Het valt niet mee! De politieke islam is een sluipend gif dat de Nederlandse samenleving is binnengedrongen en dus onschadelijk moet worden gemaakt.’’

Waarom heeft u zich niet aangesloten bij de in de regio Rotterdam populaire PVV? Het anti-islamgeluid dat u in de raad laat horen, sluit naadloos aan op hetgeen Wilders betoogt.

,,Is dat zo? Dan daag ik je uit om nog eens wat banden terug te luisteren. Namens Leefbaar agendeer ik de excessen van de mislukte integratie en die problemen pakken we aan. Dat doen we niet altijd even zachtzinnig, maar wel op een zinnige manier. Dat doet de PVV niet. Wilders zegt: alle moskeeën dicht, de koran moet verboden worden. Daar help je niemand ook maar één seconde verder mee, en dus ook de integratie niet. Dat doe je wel door een thema bespreekbaar te maken en daar iets tegenover te stellen.’’

Zoals?

Quote Ik lees over agenten die hun eigen dienstauto moeten stofzuigen. Hou eens even op zeg! ,,Ik heb de afgelopen jaren geregeld de achterstandspositie van allochtone vrouwen aangekaart. We hebben nu een ‘aanpak verborgen vrouwen’. Hetzelfde geldt voor eerwraak. Dat doe ik niet voor mezelf, dat doe ik voor die vrouwen in onze stad die stelselmatig onderdrukt worden. We hebben bovendien een convenant tegen shariahuwelijken. Dat zijn praktische oplossingen die ik van de PVV niet hoor. Wilders komt met onrealistische en weinig concrete maatregelen. Als je een moskee wilt verbieden, zal je eerst de grondwet moeten veranderen. Dat moet dan ook nog eens door de Eerste Kamer. Dan ben je twaalf jaar verder.’’

Toch ageert ook u tegen de islam.

,,We hebben in Nederland de vrijheid van religie, dus wij bepalen niet wat iemand wel of niet mag geloven. Dat is een wezenlijk andere benadering dan de PVV. Ik heb niets tegen de islam, ik heb wat tegen de uitwassen van de islam. Die bestrijd ik te vuur en te zwaard. Doen we dat niet, dan hebben we straks een heel groot probleem. Mensen zijn bang voor de toekomst en dat is reëel, gelet op de internationale situatie. Van islamitisch terrorisme gaat een serieuze dreiging uit. Het salafisme neemt toe, óók in Rotterdam. Daar moet op ingegrepen worden, want dat ondermijnt de rechtsstaat.’’

Waar baseert u dit allemaal op?

,,Ik vang met grote regelmaat allerlei signalen op. We weten dat ook Rotterdam veel uitreizigers telt. Hoeveel dat er zijn, mogen we van onze burgemeester alleen niet weten. Maar we wonen niet op een eiland in deze stad.’’

‘Een salafist is nog geen terrorist’, zeggen raadsleden als Nourdin El Ouali van Nida.

,,Dan moet El Ouali de rapporten van de AIVD eens bestuderen. Daar staat letterlijk dat het salafisme een kweekvijver is voor radicalisering. Laat hem ook het boek Heilige identiteiten lezen over de shariarechtbanken in het Verenigd Koninkrijk. Laten we de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid.’’

Toch staat Leefbaar met deze islam-opvatting alleen in de Rotterdamse gemeenteraad.

,,Ja, onbegrijpelijk! Ook in Rotterdam is de politieke correctheid nog alom aanwezig. Je zag dat ook bij dat eerste lijsttrekkersdebat op tv, met de stelling: ‘De islam is een bedreiging voor Nederland’. Het antwoord bij dat linkse feestje was ‘nee’. Dan denk ik: onder welke steen liggen jullie? Ik zeg niet: iedere moslim is een bedreiging, maar we hebben te maken met invloeden van buitenaf die je als overheid niet kan en mag negeren.’’

Wakkert VNL die angst niet aan?

,,Nee, wij benoemen de feiten en komen met oplossingen: 6 miljard euro extra voor veiligheid. Dat betekent meer blauw op straat en een hogere pakkans. Ik lees nu over agenten die hun eigen dienstauto moeten stofzuigen. Hou eens even op zeg! De politie moet haar tanden kunnen laten zien. Al die moralisten die waarschuwen voor het vermeende gevaar van etnisch profileren ondermijnen het gezag van de politie. Sommige etnische groepen zijn oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers. Dat zijn feiten! Een jonge knul in een dikke auto, dan weet je: dat is niet pluis. En ja, dan heb ik het over Turken, Marokkanen en Antillianen.’’

Daarmee zet u ook heel veel onschuldige mensen op voorhand in de beklaagdenbank, stelt onder meer uw Rotterdamse coalitiegenoot D66.

,,Een onzinnig verwijt. Ik kan ook elk moment van de dag worden aangehouden als ik in een bepaald daderprofiel pas. Ik heb liever dat iemand vijf keer ten onrechte wordt aangehouden dan dat één iemand niet staande wordt gehouden en vervolgens een oude vrouw berooft.’’

In Rotterdam variëren de kwalificaties over u. Van ‘een pittige tante die zegt waar het op staat’ tot ‘een gillende keukenmeid die achter elke boom een moslimterrorist ziet’. Hoe reageert u daarop?

,,Voor wat betreft dat laatste: vanuit de linkerhoek beschouw ik dat als een compliment. Ik kijk en ik durf pijnpunten te benoemen, zij kijken weg.’’

Dat u in de raad zo alleen staat, kan ook duiden op een gebrek aan overtuigingskracht.

,,Leefbaar vertolkt een stem die de andere partijen weigeren te vertolken. Zij lopen weg voor de waarheid en steken liever hun kop in het zand. Wij zijn politiek-incorrect. Voor VNL geldt hetzelfde.’’

Als u verkozen wordt tot Kamerlid stapt u per direct op als raadslid van Leefbaar. Waarom?

,,Er zijn geen grote ideologisch-inhoudelijke verschillen tussen Leefbaar en VNL. Maar het is niet realistisch en werkbaar om beide rollen te combineren. In zowel Rotterdam als Den Haag wordt op donderdag gestemd. Ook voor mijn geloofwaardigheid is het beter. Een volksvertegenwoordiger dient zijn of haar taak serieus te nemen.’’

Waarom bent u ooit de politiek ingestapt?

,,Ik kom uit een politiek nest. Mijn moeder (wethouder Ans Hartnagel, red.) heeft vijftien jaar geleden mede aan de wieg gestaan van Leefbaar Capelle. Pim Fortuyn was ook voor mij een enorme inspirator. Wie met een gezonde dosis realisme en daadkracht naar de maatschappij kijkt, kan wat veranderen. Dat heeft hij mij geleerd.’’

,,Wat de doorslag gaf om zelf actief te worden, was een vriendin die het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze liep vast, werd gestalkt en ging bijna over het randje. Ik heb haar mee het zorgcircuit ingenomen. Dat was geen succes. Je loopt tegen muren op. Op papier klopt het, in de praktijk niet. Ik raakte zo gefrustreerd om van het kastje naar de muur te worden gestuurd dat ik vier jaar geleden dacht: nu is het genoeg geweest, ik meld me aan bij Leefbaar Rotterdam.’’

Ondanks uw felle verzet gaat de ‘Hamas-conferentie’ op 15 april in De Doelen door. U heeft een nederlaag geleden.

Quote Aboutaleb heeft het idee dat hij de absolute waarheid verkondigt ,,Dat is niet waar. Dankzij onze inzet hebben we de aandacht weten te vestigen op het feit dat Rotterdam de rode loper uitrolt voor een terreurbeweging. De bijeenkomst ligt onder een vergrootglas, het Openbaar Ministerie zit in de zaal. Zodra er iets gebeurt of wordt gezegd dat niet in de haak is, wordt de stekker eruit getrokken.’’

U noemde burgemeester Ahmed Aboutaleb, tot zijn grote woede, ‘onbetrouwbaar’ omdat hij weigert de conferentie uit Rotterdam te weren.

,,Van die kwalificatie heb ik geen spijt. Als ik al spijt heb, dan is het omdat dat ene woordje de ruimte gaf voor een debat, dat niet over die Hamas-conferentie ging maar over dat ene woordje.’’

Hoe is uw verstandhouding met Aboutaleb?

,,Ik hou hem scherp en dat vindt hij af en toe knap vervelend, maar dat hoort erbij. Ik respecteer hem, hij doet goede dingen. Maar af en toe slaat zelfs hij de plank mis en daar spreek ik hem op aan. Hij is de laatste jaren op een enorm voetstuk geplaatst, ook door de media. Dat heeft hem het idee gegeven dat hij niets meer verkeerd kan doen en dat hij een soort absolute waarheid verkondigt, waar niet aan getornd mag worden. Daar gaat hij de fout in. Het kan altijd beter, je moet altijd zelfkritisch blijven. Die flexibiliteit zie ik te weinig bij hem.’’

Wat u wel is gelukt: het thema straatintimidatie op de agenda zetten. Maar waarom vervolgens meteen de discussie aanzwengelen over de etniciteit van de vermeende daders?

Zuchtend: ,,Ik word hier zo moe van en ook een beetje verdrietig, als ik eerlijk ben. Dit is weer de politiek-correcte kramp waar we met z’n allen inschieten zodra het gaat over etniciteit. Het doel is niet stigmatisering, het doel is het probleem oplossen. In het eerste onderzoek van de Erasmus Universiteit staat duidelijk dat een oorzaak van het intimiderende gedrag deels zit in etniciteit. Dan moet je dus ook weten welke etnische groepen zich schuldig maken aan dit vergrijp. Dan heb je dus aanvullend onderzoek nodig.’’

Maar uw coalitiegenoten D66 en CDA wensen geen ‘doelgroepenbeleid’. Zelfs een van de onderzoekers zegt: het is niet verstandig om het etnische pad op te gaan.

,,Terwijl zij in haar eigen onderzoek vermeldt dat etniciteit een rol speelt bij straatintimidatie. Later draait ze bij. Dan lijkt ze slachtoffer van politiek-correct Nederland: foei, foei, foei, dat mag je niet zeggen. Met die oude politiek en die oude manier van denken ga je de oorlog niet winnen.’’

Hoe dan wel?