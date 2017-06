‘Ik ga dit jaar al minder verdienen’

Met een salaris van 289.298 euro is Ben de Koning van de Frankelandgroep ook dit jaar weer één van de regionale veelverdieners in de zorg. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Actiz 50, een inventarisatie van de geldstromen in de zorg, uitgevoerd door de vakbond FNV.

Quote Ik ben blij met mijn salaris, daar geen misverstand over Ben de Koning De Koning bezet de zesde plaats op de ranglijst en schaamt zich geenszins voor die klassering. ,,Waarom zou ik?’’, zegt de Schiedammer desgevraagd. ,,Ik sta al jaren hoog genoteerd op die lijst, dus ik kijk er niet meer van op. Ik ben blij met mijn salaris, daar geen misverstand over. Maar wat voor mij telt, is dat ik mij aan de wet houd en onze medewerkers niets te kort komen. Wij zijn bovendien een van de weinige zorginstellingen, die de afgelopen jaren een groei heeft genoteerd in het personeelsbestand.’’



Tot ongenoegen van de FNV worden topfunctionarissen in de zorg nog altijd vorstelijk beloond. ,,Terwijl duizenden thuiszorgmedewerkers de afgelopen jaren van de ene op de andere dag tot wel 30 procent van hun salaris moesten inleveren, krijgen zorgbestuurders die meer dan de balkenendenorm verdienen vier jaar de tijd om hun riante salaris terug te brengen tot 178.000 euro’’, aldus de vakbond.

De Koning, vorig jaar nog vierde op de Actiz 50, ging vorig jaar welgeteld 269 euro terug in salaris. ‘Als De Koning met dit tempo doorgaat zijn salaris te verlagen is hij over 410 jaar op de WNT-norm van 179.000 euro’, noteren de opstellers van de lijst.

Hij neemt die constatering voor kennisgeving aan. ,,Nee, ik heb niet overwogen om vorig jaar uit eigen beweging meer in te leveren dan is afgesproken. Opnieuw: waarom zou ik? Daar is geen enkele reden toe. Dit jaar doe ik een stap terug en ga ik 30.000 euro minder verdienen dan vorig jaar. Dat is wel zo afgesproken, daar heb ik mij aan te houden.’’

Balkenendenorm

Met ingang van dit jaar is de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht en moeten (semi-)overheidsinstanties hun topinkomens terugbrengen naar een bedrag onder de balkenendenorm (179.000 euro). Daar krijgen ze vier jaar de tijd voor. De maximale ontslagvergoeding wordt beperkt tot 75.000 euro.

Bij de Frankelandgroep staan 1671 medewerkers op de loonlijst. De Koning werkt sinds 1990 bij de zorginstelling die vestigingen heeft in zowel Schiedam als Vlaardingen.