'Ik ging weg als jongen en kwam terug als man'

Het is voor het eerst dat Veteranendag zo georganiseerd is. Eerder vond het plaats op het stadhuis. Veteraan Kees Tempelaars (64) vindt het belangrijk dat veteranen met elkaar in gesprek kunnen gaan. In 1988, tijdens de Golfoorlog, was hij commandant van mijnenjager Hr. Ms. Hellevoetsluis. Op zee moesten ze op zoek naar mijnen.



,,Bij ons vlogen de kogels niet over ons hoofd, maar we deden gevaarlijk werk. Ik lig 's nachts niet wakker, maar het heeft me wel veranderd'', vertelt Tempelaars. ,,Wat je hebt meegemaakt en wat er in je hoofd omgaat, dat kun je aan niemand uitleggen. Alleen degenen die hetzelfde meemaakten, begrijpen het.''



Nu is Kees Tempelaars druk bezig met het opzetten van een veteranencafé, waar hopelijk ook jongere veteranen naartoe willen komen om ervaringen te delen. Op 28 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur vindt het eerste café plaats in het theater.