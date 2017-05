'Die bal volg ik niet altijd'

KampioenschapBang voor de naald is Rick Karsdorp nooit geweest. Angst dat Feyenoord het kampioenschap nog zou verspelen aan Ajax had hij evenmin. Tatoeëerder Patrick Ton (45) uit Zuidland maakt de zenuwslopende titelrace van dichtbij mee.

'Beste Rick,

Als ik zo naar je tatoeages kijk, zie ik wel wat verbeterpunten. Heb je zin om eens naar tattoostudio Nul181 in Zuidland te komen om te zien wat ik voor je kan betekenen?

Groet, Patrick Ton.'

De 45-jarige Zuidlander werd via een eenvoudig bericht op Facebook ineens de 'huistatoeëerder' van de rechtsback van Feyenoord en het Nederlands elftal. Niet geschoten is altijd mis, dacht Ton. ,,Als ik hem op televisie zag, zag ik een paar wolkjes op zijn onderarm. Ik vond dat het beter kon. Dus heb ik hem een bericht gestuurd. Toen is hij langsgekomen en kon ik wat herstelwerkzaamheden doen.''

Sindsdien ligt de profvoetballer met grote regelmaat op de bank in de tattoostudio van 'Patje'. Aan de muur hangen twee Feyenoordshirts, een van het aanstaande kampioensjaar en het shirt dat Karsdorp droeg tijdens zijn debuut in het eerste: uit tegen het Turkse Besiktas.

Inktnaald

Met de trillende inktnaald als stok achter de deur vraagt Ton de 'back' het hemd van het lijf. ,,Natuurlijk hoor je wel eens verhalen uit de kleedkamer. Maar we spreken voornamelijk over zijn tatoeages. Rick is er helemaal gek van. Zijn armen staan al vol. En ook op zijn borst en rug heeft hij veel staan.''



Maar net als in het veld wil Karsdorp vaak sneller dan mogelijk is. Soms tot frustratie van zijn Zuidlandse inktvriend. ,,Het zetten van een tatoeage duurt gemakkelijk een paar uur, zeker als het een bijzondere afbeelding is. Soms wil Rick zoveel in een keer dat het niet te doen is dat in een dag af te krijgen. Of we zijn ergens aan bezig en dan wil hij ineens iets op zijn borst. Laatst zag ik zijn hand heel groot op televisie tijdens Feyenoord-PSV. Die tatoeage was absoluut niet af. Wat ik dacht? 'Verdomme. Die tattoo had af moeten zijn!''

Quote Laatst zag ik Ricks hand heel groot op televisie bij Feyenoord-PSV. Wat ik toen dacht? 'Verdomme. Die tattoo had af moeten zijn Patrick Ton Wat Ton, die voorheen zeventien jaar lang als kok in Hotel New York in Rotterdam werkte, vooral opviel in de urenlange tekensessies in zijn studio was de vastberadenheid van de voetballer. ,,Het hele seizoen zijn die gasten zó ontzettend positief geweest. Vanaf dag één zijn ze in de titel gaan geloven.'' Hij vergelijkt de huidige selectie graag met die van 1999, toen de Rotterdammers hun laatste landstitel veroverden. ,,Dit Feyenoord is echt een vriendenploeg. Net als toen met John de Wolf, Van Gastel, Bosvelt en Frasertje. Ook deze gasten gaan voor elkaar door het vuur.''

Roodgloeiend

De afgelopen weken kreeg Ton dagelijks berichten over kampioenstatoeages. Letterlijk op de seconde na de kraker PSV-Ajax, toen Feyenoord met nog twee wedstrijden te spelen een voorsprong van 4 punten op de aartsrivaal uit Amsterdam nam, stond zijn telefoon roodgloeiend. Een van hen was Ronald Boon (49) uit Heenvliet. De kampioensschaal moest en zou hij op zijn lijf krijgen. ,,Het is wat vroeg, maar dit kan niet meer fout'', zei hij gisteren, toen de inkt van de hoofdprijs nog nat was.

Boon, die maanden geleden al een kloppend hart met Feyenoordlogo op zijn borst heeft laten aanbrengen, is trots op zijn club. ,,We hebben achttien jaar op zo'n prijs moeten wachten. Daarom wil ik deze tatoeage graag hebben. En nu op naar de volgende prijs. Maar of die ook op mijn lichaam komt weet ik nog niet. Op een gegeven moment is er geen plek meer over.''

Tatoeëerder Ton kijkt ook uit naar de titel. ,,Ik hoop dat Rickie en Bilal allebei hun shirt uittrekken en in beeld komen. Die tatoeages op televisie zien blijft heel gaaf.'' Zelfs als hij supportert in de Kuip houdt hij hen in de gaten. ,,Die bal? Die volg ik niet altijd'', bekent hij. ,,Ik kijk vaak naar de jongens.''