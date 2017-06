,,Zo'n zieke geest moet levenslang worden opgeborgen.'' De woorden komen van een bewoner (61) van de wijk Mathenesse in Rotterdam, waar Anita haar ochtendwijk deed. ,,Iemand die een vrouw zo toetakelt moet voor de rest van zijn leven uit de maatschappij worden geweerd.''



De 65-jarige Hennie de Ruiter uit de Barkasstraat: ,,We hadden de krant elke ochtend rond een uur of vijf en altijd vrolijk hè. Weer of geen weer. Ik mis de lach van onze bezorgster. Ze zorgde dat je de dag opgewekt begon.''



De Ruiter maakt zich druk om de gedenkplek aan de overkant van zijn woning. ,,Die is verwaarloosd. Op de dag dat het een jaar geleden was dat Anita werd neergestoken, was er geen bloemetje te bekennen. Het leek alsof Anita al vergeten was. Na de stille tocht zou er een gedenksteen komen. Maar niks, alleen onkruid.''