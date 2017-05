'Ik moet en zal de titel meemaken'

Mevrouw Jørgensen

Hij heeft geen seconde spijt gehad van zijn terugkeer naar 'Zuid', waar hij onderdak vond in de woontoren New Orleans. Aanvankelijk huurde hij het voormalige huis van Graziano Pellè, die bij zijn vertrek een stapel ongeopende bekeuringen in zijn keukenkastje had achtergelaten.



Inmiddels is Antonissen binnen de toren verhuisd naar een kleiner appartement, maar wel een met uitzicht op het balkon van zijn (inmiddels verhuisde) 'buurman' Nicolai Jørgensen. ,,Mevrouw Jørgensen lag daar geregeld te zonnen'', lacht Antonissen. ,,Op die dagen kreeg ik opvallend veel bezoek.''



Sinds zijn terugkeer in Rotterdam miste Antonissen geen wedstrijd. Ook bij trainingen, uitduels in binnen- en buitenland en zelfs jeugdwedstrijden staat hij langs de lijn. Eerder dit seizoen reisde hij tien uur om de wedstrijd van Feyenoords beloftenteam in Kerkrade tegen Roda JC te zien spelen. Hij liep uren vertraging op omdat er op de heen- én de terugweg iemand voor de trein was gesprongen.



En zelfs als het eigenlijk niet mag, zit Antonissen op de tribune. Een paar weken geleden was hij namelijk een van de weinige Rotterdammers in de Amsterdam ArenA. ,,Ik had via mijn Amerikaanse adres een kaartje gekocht, maar ik ben nog voor de rust vertrokken. Omd­at ik niet juichte bij de Ajaxdoelpunten vroegen supporters wie ik was en wat ik kwam doen. Ik heb maar gezegd dat ik een neutrale fan uit Californië was. Maar toen Ajax-supporters daarna op zoek gingen naar Rotterdamse fans op de tribune, ben ik weggelopen. Ik was echt bang dat ze ook achter mij aan zouden komen. In Amerika zitten supporters van beide partijen door elkaar heen. Dat kan daar gewoon.''



Voorspellingen zijn niet zijn sterkste kant. Antonissen liet zijn dochter uit Californië overkomen voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, in de veronderstelling dat dát de kampioenswedstrijd zou zijn. Verkeerd gegokt, maar de Amerikaanse had desondanks een schitterende middag. ,,Het was haar eerste keer in de Kuip, maar ze was zeer onder de indruk van de sfeer.''