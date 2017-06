'Ik neem een waterpistool mee '

Op de openbare basisschool Het Driespan in Puttershoek genieten kleuters van een waterballet. De brandweer komt met twee wagens om de kinderen nat te spuiten. ,,Dit is een spontane actie'', vertelt leerkracht van groep 2 Suzanne Verzijl. ,,Het lukte niet om op zo'n korte termijn een tropenrooster in te stellen. Vanwege de extreme voorspellingen wilden we de kleuters toch wat verkoeling geven.'' Diverse scholen kiezen er wel voor om het tropenrooster in te voeren. Die scholen beginnen en sluiten eerder. De Rotterdamse Albert Schweitzerschool aan de Baanweg heeft vandaag ook een tropenrooster. Directeur Nick van Deursen: ,,Op deze manier komen ouders niet in de problemen. We hebben ze vooraf geïnformeerd, zodat ze voorbereid zijn.''

Op het Olympiacollege geldt het tropenrooster al langer. ,,Vanaf 12.00 uur loopt de temperatuur flink op in ons gebouw'', stelt directrice Monique Helling. ,,Dat kun je de kinderen niet aandoen. Ook letten we erop dat kinderen genoeg drinken, dat moet je ze soms leren.''



Op het Veenoord vmbo zijn leerlingen blij met het tropenrooster. ,,Met de warmte is het lastig om je te concentreren'', zegt Levi (13) uit klas 1A. Buiten gymmen in de zon vindt hij geen probleem. ,,Lekker voetballen'', glundert hij. Zijn klasgenoot Atiq (13) doet het rustig aan tijdens de gymles. ,,Gelukkig is er nu een beetje wind. Het is in de klas minder warm dan buiten.''



In het lokaal van docent beeldende vorming Silvia König is het lekker koel. ,,We hebben twee lokalen met airconditioning'', vertelt ze. ,,Dat zijn het lokaal waar danslessen worden gegeven en dit lokaal, omdat het vroeger een computerlokaal was.'' Lachend: ,,Ik heb dus gewoon mazzel dat ik hier zit.''



Verderop bij de gymzaal klinkt gegil en gejoel. Tweedejaars sportklasleerlingen achtervolgen elkaar met waterpistolen. Gymleraar Raynaldo Visser: ,,Ze zitten de hele dag al binnen met die warmte. Dit is een mooie afsluiting van de dag voor ze.'' Asma (13) ziet eruit alsof ze het droog gehouden heeft. ,,Nou, zo voelt het niet voor me'', zegt ze. ,,Ik kom morgen met een waterpistool naar school hoor!'' roept ze een klasgenoot na.