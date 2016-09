'Jullie hebben toch een watertoren?', vroeg ik. Het bleef heel stil. 'Nee hoor', zei iemand, en de rest begon cynisch te lachen. 'Echt niet?', zei ik, want ik voelde dat ik in de maling werd genomen.



Plotseling viel er een technicus woedend uit: 'Die watertoren is een moskee in een achterlijke Turkenbuurt. Daar heeft Oss niks mee te maken. En hou jij je bek nou maar.' En dat op een volume en met een kracht dat ik zat te shaken op mijn barkruk.



Weet je wat ik toen zei: 'Zo hallo, goedemiddag meneer. Fijne vent dat je er bent. Met je kutopmerkingen. Ik kom uit Rotterdam en daar leven we met alle nationaliteiten door mekaar heen. En dat bevalt me best. Je kan alles wel over één kam scheren, maar dan hou je alleen fascistische kaalkoppen over. Als één groep Feyenoordhoolies de stad onveilig maakt, deugt dan meteen heel Rotterdam niet? Als er één asielzoeker uit Albanië komt en liegt dat hij een Syriër is, hoeven al die bijna verdronken kindjes ook niet meer te komen? En als in Israël mensen Palestina willen wegvagen, dan is elke Jood voor jou zeker tuig?'



'Flikker toch op idioot. Het zijn mensen zoals jij die de wereld verrot maken. Nee, hou jij je bek nou maar want ik ben nog lang niet klaar. Homo's zijn geen kinderverkrachters, vrouwen bedoelen wel nee als ze dat zeggen en niet elk goede-doelenfonds drukt geld achterover. Ja, wel veel goede-doelenfondsen, maar niet allemaal.' Ja, dat laatste liep dan weer een beetje krachteloos af, maar verder goed dat ik het zei hè?



Nou ja het was heel goed áls ik het had gezegd. Maar ik zat te shaken op mijn barkruk en zei niks, helemaal niks. Ik ben een gore lafbek en zo is het. Ik schaam me een hoedje.