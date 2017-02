'Ik wil een échte Vlaardinger op de wereld zetten'

Boers liet zich inspireren door het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen, waar stemmen opgaan om een Amsterdamse kamer in te richten. Ook in de haringstad is het al aangekaart. Jaren geleden poogde de PvdA een Vlaardingse kraamkamer in de buurgemeente op te zetten. Dat weigerde de jeneverstad.



Het kan een uitkomst zijn voor Maat, die nu 12,5 week zwanger is en 'voor alle zekerheid' niet thuis wil bevallen. Maar tot het zover is, blijft baren in een Rotterdams ziekenhuis de beste optie. ,,Mijn man zei het meteen. Hij wil absoluut géén Schiedam in het paspoort zien.''