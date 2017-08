Illegaal kost rederijen bergen geld

Hollaar: ,,Het feit dat illegale migranten ondanks omheiningsmaatregelen toch toegang tot het terrein en materieel van een reder verkrijgen, is in de eerste plaats een kwestie van beperkte controle door overheidsinstanties. Juist daarom moet samen met de overheid naar een oplossing worden gezocht.''



DFDS Seaways, één van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld, hoopt op een tegemoetkoming van Den Haag, vertelt Ralph Bosveld, operationeel directeur van DFDS Vlaardingen. Hij ziet sinds de sluiting van 'Calais' meer en meer migranten via zijn terminal de oversteek wagen. In voorgaande jaren ongeveer vijftig per jaar, in 2017 verwacht hij een verdubbeling.



Dat kost hem, ondanks samenwerking met de Zeehavenpolitie, tonnen per jaar aan beveiligingsmaatregelen. ,,Hondenteams, hekwerk met stroomdraden, camerasystemen. En het onderhoud daarvan, natuurlijk. Daarbij zijn wij verplicht een in Engeland gesnapte migrant terug naar Nederland te vervoeren. Ook dat kost geld: die hutten kunnen we niet meer aan chauffeurs verhuren. We draaien op voor alle kosten.'' Hij noemt de kwestie echter een 'algemeen, Nederlands probleem'.