Illustrator komt in actie tegen Trumps inreisverbod

Het inreisverbod heeft direct invloed op haar vrienden in Nederland en dus kwam ze in actie. ,,Ik was de afgelopen dagen erg neergeslagen en boos over het nieuws dat uit Amerika kwam. Een vriend van mij met een Somalische achtergrond kan zijn oma in de VS nu niet meer kan bezoeken. Toen ik dat hoorde, was ik er klaar mee en wilde ik mij als illustrator hierover uitlaten'', aldus Altena.