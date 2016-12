Imamschool in Rotterdam slaat terug

Op de Nederlandstalige Facebookpagina van de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) is gisteravond een korte verklaring geplaatst waarin staat dat de Rotterdamse onderwijsinstelling zich niet wenst uit te laten over het onderzoek van de belastingdienst.



Op de Turkstalige Facebookpagina van de imamschool is gistermiddag echter een uitgebreider bericht geplaatst. ,,De Nederlandse belastingdienst is vanwege donaties aan onze universiteit een onderzoek gestart. Dit onderzoek houdt geen verband met het collegegeld voor studenten of met de opleidingen of het onderwijs van de universiteit", luidt de vertaling.



Het is de eerste keer dat de IUE reageert, sinds vorige week drie bestuurders zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude met giftenaftrek. Één van hen is weer vrijgelaten, het voorarrest van de andere bestuurders is met 14 dagen verlengd.



De zaak draait om een lucratieve deal die ruim 2.000 particulieren sloten. Zij schonken geld aan de IUE en kregen een bonnetje met daarop een veelvoud van het daadwerkelijk gedoneerde bedrag. Dat bonnetje dienden ze in bij de belastingdienst om te profiteren van een fikse teruggave. Op deze manier is de fiscus voor 8,5 miljoen euro getild.



Op dit moment spit de FIOD de administratie van de particuliere imamschool door. Er is beslag gelegd op een huis, 87.000 euro aan contant geld, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto's.