In 2016 vielen minder doden door geweld

Het begon net licht te worden toen Anita van Dijk (51) werd aangevallen. De krantenbezorgster werd op 13 mei tijdens haar vaste krantenwijk in alle vroegte in Rotterdam Oud-Mathenesse neergestoken. Een voorbijganger trof haar zwaargewond aan. Van Dijk overleed een week later in het ziekenhuis. Inmiddels zit Biko M. (29) vast als verdachte.



Steekwapen

Bij zes van de twaalf geweldincidenten waarbij dit jaar mensen zijn omgekomen in de regio Rotterdam, gebruikte de dader een steekwapen. Anita van Dijk werd neergestoken, net als de vriendin van Aleksander Birsanu (29), die haar in een tapijt wikkelde en achterliet op de Bergselaan.



Radjoe Jagoe (31) uit Schiedam werd gestoken door zijn buurman. Nixon Santana Pimentel (47) werd voor café Bellevue in Rotterdam Zuid neergestoken door een liefdesrivaal, Tanju Toker stierf voor café Trotsenburg in Delfshaven na een steekpartij die volgde op een ruzie over een vrouw. Erkan Çoban (28), de Vlaardingse kapper, werd door de neef van een collega doodgestoken met een schaar.



Hoewel de politie in Rotterdam waarschuwt voor het toenemend vuurwapengeweld, is het aantal doden als gevolg van schietpartijen relatief laag. Chafik Zidane (24) is het eerste vuurwapenslachtoffer van het jaar. Hij wordt in februari neergeschoten in de Ameidestraat in Rotterdam. Het lijkt een klassieke liquidatie: Zidane is een bekende uit het drugscircuit in Rotterdam, geschrokken getuigen vertellen dat ze mitrailleurvuur hoorden.



Zidane - bekend als 'Marokkaanse Willem', naar zijn voorbeeld Holleeder - was al eerder betrokken bij heftige schietpartijen in de stad. Pas deze maand heeft de politie twee verdachten aangehouden.