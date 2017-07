In beeld: Zomercarnaval 2017

Politie grijpt in bij afterparty Zomercarnaval: te druk

16:09 De politie heeft vannacht drie personen aangehouden, toen een feest in het WTC in Rotterdam uit de hand dreigde te lopen. Daar was de afterparty van het Zomercarnaval aan de gang. Er stond een optreden voor een rapgroep gepland, waar teveel mensen op af waren gekomen. Toen bezoekers in de verdrukking kwamen en de sfeer omsloeg, grepen agenten in.