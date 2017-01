In de rij voor de Spido

Net zulke bikkels als Benedict zijn Pieter (48), Ties (13) en Boet (11) Köhne uit Enschede. Zij doen met het gezin een dagje Rotterdam. Met hun smartphones maken de jongens zo veel foto's als ze kunnen van de voorbijtrekkende gebouwen en schepen. ,,Dit is hun eerste keer in Rotterdam. Het is ook hun eerste echte dagje weg. Ze hebben er nu de leeftijd voor'', zegt de oudste van het gezin. ,,We zijn net naar het Maritiem Museum geweest. De Spido sluit dan mooi aan.''



Het uitzicht heeft ook een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Lotte Dekkers (5) rent over het bovendek richting de voorsteven. Ze is nog te klein om zelf over de balustrade te kijken, maar met hulp van haar moeder kan ze het toch zien. Enthousiast wijst ze naar gebouwen als ze ze herkent. ,,Kijk, de Euromast!'', roept ze verrukt. ,,Daar zijn we in de piek geweest.''



Op de terugweg gaat de rondvaart de Maashaven in voor een indrukwekkend kijkje op het ss Rotterdam. Het grijze cruiseschip torent hoog boven de Abel Tasman uit. Christof Doorn (8) en zijn vader Alexander (43) uit Amersfoort zijn daar van de zomer nog geweest. Als Christof vakantie heeft, reizen ze vaker naar de Maasstad ,,Ik heb een tijd in Rotterdam gewoond. Ik vind dat mijn kinderen het ook gezien moeten hebben'', zegt Doorn. ,,Zijn oudste zussen hebben de Spido al eens gedaan, nu is het zijn beurt. Thuis heeft hij al informatie opgezocht over de dingen die we gaan zien. Hij is er al weken klaar voor om alles te gaan bekijken.''