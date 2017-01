In de wagen bij Brave Hendrik

Woensdagmiddag, 16.36 uur. De telefoniste van taxicentrale RTC is niet optimistisch. ,,Hoe lang het duurt? Tien minuten, een kwartiertje. Het is voor ons ook spits hè." Ik wacht op de stoep van het ziekenhuis. Na een minuut of tien komt er een auto met een blauw kenteken voorrijden. Dit is mijn taxi. De chauffeur koerst doelgericht naar het ziekenhuis in Rotterdam. ,,Ik weet de weg",vertelt hij. ,,Ik ben in Schiedam opgegroeid." Hij twijfelt nog even of hij de snelweg moet nemen omdat er file kan staan, maar doet het toch: het is kerstvakantie. De spits is minder hevig dan anders. Het was een goede gok: de file begint pas na de afslag naar het Franciscus. De chauffeur zet me voor de deur van het ziekenhuis af. Ik moet 23,25 afrekenen. Ik geef hem 25.



Afstand: 7.81 kilometer. Tijdsduur: 9.52 minuten. Afgerekend: 23,25 euro



Maandagmiddag, 16.01 uur. De Uber-app geeft aan dat er een goedkoop ritje in de aanbieding is: 15 euro. Ik klik de chauffeur aan. Teleurstelling: het gaat niet door, de rit is niet beschikbaar. De volgende chauffeur, Adrianus, is flink duurder, rond de 25 euro. Ik klik hem aan. Hij is er over zes minuten, zegt mijn scherm. Op mijn telefoon komt de taxi dichterbij. Tot ik hem ook in het echt zie: hij rijdt me straal voorbij.

De chauffeur belt. ,,Waar staat u"? Als ik hem dat heb uitgelegd, is hij er snel weer. ,,Wilt u de kortste weg, of de snelste?", vraag hij. ,,U bent de klant, dus zeg het maar." De snelste, beslis ik, dus gaan we over de snelweg. Onderweg babbelt hij over het voordeel van Ubertaxi zijn: nooit vervelende klanten en werken wanneer je wil. ,,En het ritje wordt vanzelf afgeschreven. U hoeft niets te doen."

De chauffeur zet me voor de deur van het ziekenhuis af. (Nadia Berkelder)



Afstand: 8.59 kilometer. Tijdsduur: 10.33 minuten. Afgerekend: 24,67 euro