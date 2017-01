In deze pijpenla in Schiedam begon Breukhoven zijn platenimperium

De kleinste platenzaak van Europa, zo omschreef Hans Breukhoven het. In 1971 opende hij in Schiedam aan het Broersveld nummer 5 zijn eerste Free Record Shop. Een onvervalste pijpenla, niet meer dan twee meter breed.



Bij tal van Schiedammers komen de herinneringen naar boven, sinds bekend werd dat Breukhoven vanochtend in Londen op 70-jarige leeftijd is overleden.



Want al snel werd de Free Record Shop een geliefd verzamelpunt voor hip en muziekminnend Schiedam. ,,Ik heb honderden platen daar gekocht. Want daar vond je beat- en rockplaten die je nergens anders kon krijgen. En de prijzen waren een stuk lager’’, zegt Martin Groenhorst, in Schiedam ook wel bekend als dj Martin Green.