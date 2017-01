In een disco bidden tot God

Twee weken geleden danste ik hier in de Maassilo het dak er nog vanaf tijdens Now&Wow-Fest. Vandaag woon ik in dezelfde zaal een kerkdienst bij van de populaire Hillsong Church, een internationale kerk waar wereldwijd duizenden jongeren op zondag om 12.00 uur voor in de rij staan.



Terwijl ik de slaap nog uit mijn ogen sta te wrijven, word ik hartelijk welkom geheten door een van de organisatoren. Robert Schnörr is tegen al mijn verwachtingen jong en gestoken in hippe kledij. Zelfs een pet is in deze 'kerk 2.0' toegestaan. Robert glimlacht als ik hem aanspreek op het feit dat hij er zo hip uitziet. ,,Hier mag je gewoon zijn wie je bent, hoor.''



Live band

De betonnen dansvloer is gevuld met honderden zwarte plastic klapstoeltjes die in rijen dik staan opgesteld tot vlak voor het podium. Waar enkele uren geleden nog een dj stond te draaien, zingen nu vier jongeren in het Engels de menigte vrolijk toe, terwijl de vierkoppige live band erachter, bestaande uit hippe gasten met baard, erop los slaat. Vanuit de zaal wordt door jong en oud, zwart en wit, met gesloten ogen en de handen in de lucht uit volle borst meegezongen. I know heaven lives in me.



De woorden worden op een scherm geprojecteerd, ook in vertaling, zodat de kerkgangers die de teksten niet uit het hoofd kennen, zoals ik dus, ook mee kunnen zingen. De nummers klinken als up tempo popnummers.



Discobol

De zaallichten zijn gedimd, boven de kerkgangers hangt geen kruis, maar een discobol. Dankzij de schoonmaakploeg die vanmorgen in allervroegte de zaal heeft schoongeboend, hoeft niemand te bidden op een plakkerige vloer. Het is een gek idee dat enkele uren geleden de laatste feestganger hier de zaal uitrolde.



Het contrast kan bijna niet groter met de jongeren die zich hier nu heel toegewijd tot God wenden en bidden voor goede resultaten van tentamens die deze week gemaakt moeten worden. Ook wordt God gevraagd om een zieke oma beter te maken, want zo vertelt Timo Glas tijdens zijn welkomstwoord: ,,God is healing people.'' Ik ben niet meer te redden hoor, schiet het door mijn hoofd.



Ja, ik ben gelovig opgevoed, ging naar een christelijke basisschool en ben zelfs gedoopt. Maar ik ben inmiddels al heel wat jaren atheïst. Desalniettemin vind ik het wel interessant om deze dienst bij te wonen en kan ik me voorstellen dat jongeren hier hun geluk vinden. Zeker in een grote stad waar je je best eenzaam kunt voelen en Hillsong een community biedt. Of zoals zij het zelf omschrijft: a family'. Een hele hippe familie in dit geval.