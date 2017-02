In elke jet een stukje Barendrecht

Zij leveren op hun beurt weer aan de twee grootste vliegtuigbouwers ter wereld: Airbus en Boeing. ,,Vooral vanuit het Midden-Oosten en China is de vraag naar nieuwe vliegtuigen groot. Maar vlak ook Amerika en Europa niet uit. Hier is een grote vervangingsmarkt: door de prijzenslag in de lucht willen de luchtvaartmaatschappijen zuinigere motoren. Een brandstofbesparing van één procent levert op jaarbasis wereldwijd miljoenen euro's op.''



Duurzaamheid

De energiebesparende producten van Bosman passen ook in een andere trend die door de luchtvaart waart: duurzaamheid. De luchtvaart heeft bij velen nog het imago van milieuvervuilend. Vliegtuigfabrikanten doen er daarom alles aan om de CO2-uitstoot van hun toestellen te reduceren en de motoren stiller te krijgen. Moet ook wel, want vanaf 2020 mag de internationale luchtvaart alleen nog 'CO2-neutraal' groeien.



Verwacht bij Bosman binnen geen vonkende lasapparaten of mannen in smoezelige overalls. De fabriekshal heeft qua steriliteit nog het meest weg van een laboratorium. Standaardgereedschap zul je evenmin zo snel tegenkomen. De meeste apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor de niche waarin het bedrijf opereert, vaak binnenshuis. ,,We worden door de motorbouwers vanaf het begin bij het ontwerp betrokken. Zij zeggen ons aan welke specificaties een onderdeel moet voldoen: aan ons de taak dat ook precies zo te maken. Hoe? Dat is aan ons.''



Voordat de onderdelen de fabriek verlaten, worden ze onderworpen aan een zeer nauwkeurige inspectie. Alle onderdelen, hoe klein ook, worden letterlijk tegen het licht gehouden. Een minuscule oneffenheid kan ertoe leiden dat het onderdeel terug moet naar de werkplaats of helemaal wordt afgekeurd. ,,Het gaat echt om honderdste van millimeters.''



Personeel

De grootste uitdaging voor de komende jaren is het vinden van het juiste personeel. Bij het bedrijf werken nu zo'n 80 man, waarvan 50 in de fabriek. Het bedrijf wil het aantal uitbreiden naar 100 om aan de vraag te kunnen voldoen. ,,Een MTS-opleiding richting metaal is een goed begin, maar daarmee ben je er nog niet. Al onze personeelsleden krijgen een tweejarige interne opleiding en worden gecoacht door zeer ervaren vakmensen.''



Rest de vraag of het niet lastig is zo ver van een groot vliegveld weg te zitten. Roobol schudt zijn hoofd. ,,In de ontwerpfase houden onze ingenieurs kantoor bij de fabrikanten. Een grote klant van ons zit in Frankrijk. Met de hogesnelheidslijn is dat een ritje van een paar uur. In Rotterdam wacht ik die klanten dan op en binnen een kwartiertje zijn we in Barendrecht.''



Persoonlijk krijgt Roobol nog altijd een 'kick' als hij ergens ter wereld op een vliegtuig stapt. ,,Ik denk dan: mede dankzij ons hangen we nu in de lucht.''