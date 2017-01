De ene was Hans Lierop, bode in het stadhuis. Ik wilde iets weten over ons officiële stadswapen, maar kreeg direct een tour door de gangen, daar aan de Coolsingel. Hans - speldje van Feyenoord op zijn colbert - vertelde zoals leuke geschiedenisleraren vertellen: in verhaalvorm, inclusief cliffhangers. En ja, zijn rollende Rotterdamse r klonk me als muziek in de oren.



De ander was Patrick Rijkers, beddenverkoper in de Jonker Fransstraat. Ik had dringend een nieuw bed nodig, maar toen ik zijn zaak binnen liep, dacht ik niet dat ik een dik kwartier later al geslaagd zou zijn. Maar dat ging dus vanzelf. "Koffie?'' Een paar minuten later wist ik alles over zijn bedden, had ik er drie uitgeprobeerd, een uitgekozen en afgetikt. Intussen had Patrick me een keer of vijf lekker in mijn tenen geknepen.

Ja, in mijn tenen.



Patrick grijpt zijn klanten graag in benen of tenen. U mag dat raar vinden, maar, geloof me, het voelt natuurlijk. Wie bedden verkoopt en dus steevast mensenvoeten aan zijn voeten heeft liggen, moet wát om close te blijven met de klant. Die legt dus zijn hand op je scheen of knijpt een paar keer in de punten van je schoenen. Werkt bijna altijd, legde Patrick uit, al is hij uiteraard met dames wat voorzichtiger dan met mij.



Hans en Patrick, ik roep ze hierbij uit tot mijn Rotterdammers van de maand.