In Miniworld is De Hef alweer compleet

Rotterdamse gemeenteraad is nog sceptisch over stadionplan

20:18 De Rotterdamse gemeenteraad is sceptisch over de plannen voor een nieuw Feyenoord-stadion. Een groot deel van de fracties vindt de voorstellen die nu op tafel liggen te mager om in april al een besluit te nemen. Leefbaar Rotterdam, PvdA, SP, D66 en VVD zetten volop vraagtekens bij de gepresenteerde opzet van de toekomstige voetbaltempel aan de Nieuwe Maas.