In Ridderkerk ontvoerd meisje (6) is weer terecht

De 30-jarige vrouw nam haar dochter mee in een auto bij een school aan de Reijerweg in Ridderkerk. Dat gebeurde onder de ogen van de pleegmoeder. De politie zette direct daarna een grote zoekactie op touw. Daarbij werd, behalve een aantal politiewagen, ook een helikopter ingezet om moeder en dochter te vinden. Het meisje is door de politie in Rotterdam in goede gezondheid gevonden.