'In techniek ook prima boterham te verdienen'

,,Wat ik leuk vind aan mijn werk? Dat ik zelf meedenk hoe wij bij Shell met minder energie hetzelfde kunnen maken.’’ Hoewel het verhaal van operator Ramon den Haan ver weg lijkt te staan van de belevingswereld van de kinderen, hangt groep 7 van De Globetrotter in de paars verlichte koepel aan de lippen van de werknemer van de raffinaderij in Pernis. Het bedrijf heeft voor twee weken een grote tent geplaatst op het Schouwburgplein in Rotterdam, gevuld met touch screen-schermen en 3D-brillen. Schoolklassen doorlopen hierin een anderhalf uur durend programma over water, voedsel en energie. Het Shell-personeelslid is de afsluiter. ,,Nog vragen?’’ Vingers schieten omhoog.

Modeontwerpster

De droom van de 10-jarige Zahaira is modeontwerpster worden. Na het bezoek aan de Generation Discover Bright Ideas Hub, zoals de tent officieel heet, weet zij dat in veel meer beroepen mensen bezig zijn met ontwerpen. ,,In de raffinaderij maken ze ook nieuwe dingen.’’ Haar klasgenoot Arda (10) heeft nog geen idee wat hij later wil worden. ,,Maar werken in een raffinaderij is een optie’’, zegt hij deftig. Loopbaanoriëntatie moet al op de basisschool beginnen, zegt de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge. Hij opende gistermiddag de Generation Discover Bright Ideas Hub samen met topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland. ,,Het gaat er nog niet per se om dat de kinderen een beroep kiezen, maar wel dat zij weten welke banen bestaan en waar toekomst in zit.’’

Boezem

De Jonge steekt de hand in eigen boezem. Op 40 procent van de Rotterdamse basisscholen is helemaal geen aandacht voor techniek. Bij de 60 procent die het wel doet, is het vaak maar één les in het jaar, terwijl in 2020 de vakken wetenschap en technologie verplicht zijn. Hij lanceerde gisteren meteen de website WTWijzer die leerkrachten helpt bij het techniekonderwijs.



Nu leunen de scholen op de flitsende presentatie van Shell. ,,Rotterdam is belangrijk voor ons’’, zegt Marjan van Loon. Het bedrijf heeft jaarlijks 130 vacatures bij de fabrieken in Pernis en Moerdijk. De komende jaren wordt de behoefte aan technici alleen maar groter.



Behalve op de kinderen hoopt Shell met de futuristische koepel op het Schouwburgplein ook indruk te maken op hun ouders. ,,Vaak denken die bij een mooi beroep aan advocaat of dokter. Prima, maar er is meer. Een elektricien verdient ook goed en bij Shell verdient het personeel een uitstekende boterham.’’