Inbreker (16) op heterdaad betrapt

Leegstand Markthal te lijf met smeuïge kokosballen

12:27 Nieuwe ondernemers lijken hun weg naar de Markthal te hebben gevonden. In de tot voor kort nog lege kraam van slagerij Messar zit sinds kort Madam Cocos, die verschillende soorten smakelijke kokosballen aan de man brengt. ,,Noem ze geen kokosmakronen, want dat is vloeken in de koopkathedraal’’, zegt eigenaar Sven Brink van dit Hoornse smulbedrijf.