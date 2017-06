Inbreker op heterdaad betrapt

Justitie eist 12 jaar cel voor overval op geld­dis­tri­bu­tie­be­drijf

14:41 Een 39-jarige Belg heeft vanochtend voor de rechtbank in Rotterdam 12 jaar cel tegen zich horen eisen voor zijn betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval die in april 2011 op geldbedrijf SecurCash in Rotterdam werd gepleegd. Met de overval werd 1,4 miljoen euro buitgemaakt.