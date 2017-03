Indoor kamperen in hartje Rotterdam

Rotterdam heeft al wel een openluchtstadscamping, vlak bij de afrit Blijdorp bij de A13 voor traditioneel kamperen. Verder zijn er een aantal hostels in de stad. Die hostels - met slaapzalen met goedkopere bedden - zijn vooral populair bij jongere reizigers die een hotel te duur vinden. Dat is ook de doelgroep waar de nieuwe overdekte camping op mikt.



Op dit moment beoordeelt de gemeente de plannen. Een eerder plan is afgekeurd door de brandweer. "Ze zijn streng over brandveiligheid en vluchtroutes. Dat moet allemaal in orde zijn", zegt Hazenberg. "We wilden er eigenlijk losse chalets inzetten, maar dat mocht niet. Nu maken we ze van brandwerend materiaal." Hazenberg verwacht binnen een paar weken toestemming om aan de slag te gaan. "We willen half mei open en 1 juni is echt onze uiterste datum."