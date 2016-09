Indoor speeltuin met luxe horeca voor papa en mama

Anders

Want de Beestenboel, zoals het speelparadijs in wording heet, gaat het anders doen dan andere indoor speeltuinen. De indoor-speeltuin wordt voorzien van twee klautergedeeltes (tot en met 4 jaar en 5 tot 12 jaar), een voetbalveld op hoogte, een ballenbak en trampolines. Tussendoor loopt het terras.



Maar niet alle kleuren van de regenboog, geen vette patat en geen gigantische hal vol speeltoestellen. De Beestenboel, waar twee overbodige tennisbanen in sportcentrum Vlaardingen plaatsmaken voor 1.100 vierkante meter speelparadijs, krijgt wat subtielere kleuren: groen, wit, oranje en geeltinten.



Maryam van der Heem: ,,Kinderen krijgen al zo veel prikkels van het spelen, al die kleurtjes hebben ze niet nodig. Bovendien moet het voor ouders ook fijn zijn om hier te komen. Om die reden is het ook niet al te groot. Zo heeft men altijd het overzicht, want je bent vaak genoeg je kind kwijt.''



Barista

De Beestenboel krijgt geen kantine, maar een lunchroom. ,,Dat wordt mijn terrein'', zegt Kevin stellig. ,,Koken is mijn grootste passie. Ik heb dus ontzettend veel zin om in onze eigen keuken te experimenteren, zoveel mogelijk met verse producten.''



Dat het de kersverse zelfstandig ondernemers menens is met een luxe-variant van een speeltuin, blijkt wel uit de cursussen die ze samen hebben gevolgd. Naast alle hygiëne- en EHBO-papiertjes, hebben ze onlangs een koffiecursus afgerond en mogen zij zich straks 'barista' noemen. ,,We hebben tijdens onze bezoeken aan andere speeltuinen ontdekt dat er vaak eenvoudige koffie in plastic bekers wordt geserveerd. Dat past niet bij ons beeld'', legt Maryam uit.



Wie straks wil kennismaken met het indoor speelparadijs, moet nog wel even geduld hebben. De zaal aan de Zwanensingel is nu nog leeg, maar werklieden zijn al bezig om het horecagedeelte te bouwen. ,,We hopen in november open te kunnen. Dat zou fantastisch zijn, zo net voor de decembermaand.''