Informant 'Paul' vreest voor leven na lekken opnamen in douaneproces

In het Rotterdamse drugsproces met de corrupte douanier Gerrit G. (56) in de hoofdrol, is Amsterdamse Paul een nieuw fenomeen. De informant sprak met G., nam stiekem zijn belastende verklaringen op en bracht die naar buiten. Nu vreest hij voor zijn leven.

Gerrit G. is er zeer bij gebaat als de man met de schuilnaam Paul in de rechtszaak met informatie komt. Want de in Colombia wonende Amsterdammer stelt dat al langer met opzet partijen coke worden doorgelaten. ,,Als blijkt dat het echt zo is,'' reageert Jan Hein Kuijpers die G. verdedigt, ,,riekt dat naar een nieuwe IRT-affaire''. En daarmee zou volgens de strafpleiter wel eens een bom onder het proces kunnen komen te liggen.

Kuijpers wil alles in het werk stellen Paul als getuige te kunnen ondervragen. ,,Omdat Paul veel informatie heeft over drugstransporten die, voordat ze vertrekken, al verlinkt zijn aan de DEA (de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency, red.) of de TCI (Team Criminele Inlichtingen, red.). Maar ik wil dat voor het verhoor de veiligste manier wordt gekozen en dat is in Colombia. Paul is ook bereid naar Nederland te komen, mits zijn veiligheid is gewaarborgd. Hij wil wel blijven leven''.

De rechtbank moet nog bezien of hij de mysterieuze Paul als getuige zal ondervragen. Dat wordt bepaald nadat Kuijpers de informatie die hij van Paul zegt te hebben, beschikbaar heeft gesteld.

Drugsdealer

Kuijpers bevestigt dat Paul dubbelspel heeft gespeeld als informant en drugsdealer. De TCI regelde een paspoort, reis en verblijf voor Paul om Gerrit G. uit te horen, maar brak met hem omdat hij onbetrouwbaar zou zijn gebleken. Ondertussen had hij contact met de drugsverdachten René F. en Dennis van den B. om de opnamen van de voor hen belastende gesprekken met Gerrit G. te koop aan te bieden. De mannen weigerden zich te laten chanteren.